طقس اليوم.. الأرصاد تزف بشرى عن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حيث تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع قليلا.





ويكون الطقس دافئا على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 19 10 الإسكندرية 17 11 وادى النطرون 17 10 طنطا 19 10 شبين الكوم 19 10 دمنهور 19 10 بلطيم 18 10 مطروح 16 10 السلوم 15 10 سيوة 16 09 بورسعيد 17 09 دمياط 17 10 الزقازيق 19 10 المنصورة 19 10 الإسماعيلية 19 10 السويس 19 10 العريش 16 09 رفح 15 08 رأس سدر 18 10 نخل 16 05 نويبع 19 12 طابا 19 13 كاترين 13 01 الطور 20 11 شرم الشيخ 22 15 الغردقة 22 13 مرسى علم 21 13 الفيوم 19 10 بنى سويف 19 09 المنيا 20 07 أسيوط 21 07 سوهاج 21 08 قنا 22 09 الأقصر 25 10 أسوان 26 11 إدفو 24 10 أبو سمبل 23 10 الوادى الجديد 21 08 حلايب 23 14 شلاتين 22 13

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