شكرى يسلم رسالة من السيسى إلى رئيس وزراء سنغافورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء السنغافورى للوزير شكرى الذى يقوم حاليا بزيارة إلى سنغافورة فى إطار جولته الآسيوية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن الوزير شكرى أكد على ضرورة مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائى والعمل المشترك.

كان شكرى قد التقى، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السنغافورى الدكتور "فيفيان بالاكريشنان"، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائى بما يتناسب مع العلاقات الصديقة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عددٍ من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.