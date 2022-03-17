هل الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان بدعة؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - وقالت ردا على سؤال حول حكم الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان وهل هو بدعة كما يقول البعض؟، قائلة: "لا بأس بـ الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم، فإن ذلك داخلٌ فى الأمر بإحياء هذه الليلة كما فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".. رواه ابن ماجه.

حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وأضافت: "لا بأس بقراءة سورة يس ثلاث مرات عقب صلاة المغرب جهرًا فى جماعة، فإن ذلك داخل فى الأمر بـ إحياء ليلة النصف من شعبان، وأمر الذكر على السعة، وتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة ببعض الأعمال الصالحة مع المداومة عليها أمر مشروع ما لم يعتقد فاعلُ ذلك أنه واجب شرعى يأثم تاركه".

وأضافت : "عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "كَانَ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم يَأْتِى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا" رواه البخارى، قال الحافظ ابن حجر فى "الفتح"، وفى هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك".

الاحتفال بليلة النصف من شعبان

واختتمت الإفتاء: "وعلى ذلك فـ إحياء ليلة النصف من شعبان على الصفة المذكورة أمر مشروع لا بدعة فيه ولا كراهة، بشرط أن لا يكون على جهة الإلزام والإيجاب، فإن كان على سبيل إلزام الغير وتأثيم من لم يشارك فيه فإنه يصبح بدعة بإيجاب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم".