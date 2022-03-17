شكرى يناقش تعزيز العلاقات المشتركة مع نظيره السنغافورى (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى اللقاء، فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا، وزير الخارجية سامح شكرى إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، ونشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "فيسبوك"، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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