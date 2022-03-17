نواب البرلمان لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة حل أزمة الطلاب المصريين بأوكرانيا تعكس اهتمام الدولة بالتعليم فى الجمهورية الجديدة..وسياستها فى التعامل مع أبائها فى الخارج

/686103/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-بسرعة-حل-أزمة-الطلاب-المصريين-بأوكرانيا-تعكس-اهتمام-الدولة-بالتعليم-فى-الجمهورية-الجديدةوسياستها-فى-التعامل-مع-أبائها-فى-الخارج

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا بعد اندلاع أزمتها مع روسيا.

دوت الخليج

ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، لدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، فضلا عن إيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للدراسة بالجامعات المصرية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسيا واوربا بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أن سرعة استجابة الحكومة لحل المشكلة تعكس اهتمام الدولة بابنائها فى الخارج.

جيهان البيومي: حرص الحكومة على حل أزمة الطلاب المصريين بأوكرانيا تعكس سياسة الدولة فى التعامل مع أبنائها بالخارج

وقالت البيومي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج،أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، حتي يتم تحويل الطلاب إليها، لافتة إلى إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها. واقترحت البيومي، ان تكون مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، معادلة لمثيلتها في أوكرانيا، مع تعهد في حالة انتهاء الحرب ان يعود الطالب لجامعته.

ووجهت عضو مجلس النواب، خالص الشكر لالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهود الوزارة فى اجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا، فضلا عن بدء استقبال أوراقهم لاستكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أشاد النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، فضلا عن إيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للدراسة بالجامعات المصرية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسيا واوربا بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أنها تعكس أهتمام الدولة بالتعليم فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، لا تنسي أبنائها فى الخارج أو الداخل، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بسرعة حل ازمتهم بعد اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية.

وتابع عضو تعليم النواب، أن قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، يكون وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، موضحا أنه لابد اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، كشرط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك. وطالب هاني أباظة، الدولة بإلزام القنصلية المصرية في اوكرانيا من خلال السفاره الأوكرانية في مصر، مساعدة الطلاب والدولة في الحصول علي بيانات الحالة لجميع الطلاب المتقدمين.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.