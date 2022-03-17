الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ الارتفاع.. وستنخفض مرة أخرى فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن الأرصاد عادت وأعلنت أنه من المتوقع أن تنخض الحرارة مرة أخرى يوم الإثنين المقبل، حيث تقل درجات الحرارة بمعدل 3 درجات وتصل على القاهرة لـ 19 درجة يوم الإثنين و18 درجة يوم الثلاثاء.
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