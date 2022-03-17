الغرفة التجارية بالإسكندرية تكرم قنصل عام دولة فلسطين

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، خلال كلمته فى بداية الاحتفال، إن السفير حسام الدباس بذل كل طاقته طوال مدة توليه المهام الدبلوماسية لدولة فلسطين الشقيقة من أجل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية على كافة الأصعدة اقتصادياً وسياسيًا.
وأشار الوكيل إلى أن "تكريم اليوم يؤكد اعتزازنا بالعلاقة المصرية الفلسطينية التي دامت لأكثر من نصف قرن، وأن روابط مصر بالقضية الفلسطينية راسخة ودائمة تمليها روابط الجغرافيا والتاريخ والقومية مع الشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية في أي مرحلة لم تخضع لحسابات آنية، ولم تكن في يوم من الأيام ورقة للمفاوضات للإقليمية أو الدولية".
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