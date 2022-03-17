ليلة النصف من شعبان.. أسامة الأزهرى يوجه تحذيرا ونصيحة عاجلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء دى إم سى"، عبر قناة dmc الفضائية.

وأشار الأزهرى إلى أن ليلة النصف من شعبان هى من أعياد الملائكة فى السماء، لما ورد فى بعض الآثار أن العيدين المعظمين لدى الملائكة هما فى هذه الليالى.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهرى أن ليلة النصف من شعبان تتميز عن باقى أيام السنة، بأنها ليلة رفع الأعمال إلى الله عز وجل، بالإضافة إلى أنها ليلة، يتجلى الله عز وجل على عباده فيغفر لعباده جمعياً إلا المشاحن والمشرك وقاطع الرحم.

ولفت إلى أن ليلة النصف من شعبان هى ليلة شديدة الأهمية والعظمة، كون التجلى من المولى سبحانه تعالى لا يكون إلا فى ليالٍ وأيام قليلة مثل "يوم عرفة وليلة القدر، وليلة النصف من شعبان".

واستطرد محذرا: "تخلص من قطع الرحم والمشاحنات على وجه السرعة حتى يقبل الله دعاءك ويغفر ذنبك، وعلينا إزالة كافة أمراض القلوب من الحقد والغل والتهكم على الناس وننقى قلوبنا ونجعل ليلة النصف من شعبان ليلة للدعاء والعبادة والتضرع إلى الله".