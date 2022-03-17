جدة - نرمين السيد - أعلن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية بالعالم فى 2022، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية وسياحية كبيرة مكنتها من الوصول إلى فى هذه المرتبة.





جاء ذلك فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال المنتدى البرلمانى الثانى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بالغردقة تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية"، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهورى، واللواء طارق نصير أمين حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وأضاف حنفى أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للمحافظة كما أن هناك مقومات أخرى تمتلكها المحافظة، موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدن المحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية بالعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.