/686190/رسالة-اليوم-الأول-للمنتدى-البرلمانى-الثاني-لحزب-مستقبل-وطن

انتهى اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن والذى يُنظمه بجهوده الذاتية على نفقه نوابه وكوادره التنظيمية.

دوت الخليج

وقد شهد اليوم الأول ندوة بعنون ( آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ) .. فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

جدير بالذكر أن المُنتدى يشهد ٤ ندوات نقاشية يُشارك بها بعض السادة الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .. وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

رسالة اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابه به .. ووقع الإختيار على مدينه الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن إنعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذى دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للإتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافه المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر جماعات الظلام وسعيها المُستمر لإستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

رسالة اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من السادة النواب.

رسالة اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن