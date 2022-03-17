جيهان البيومي لـ دوت الخليج: حل الحكومة لأزمة الطلاب المصريين بأوكرانيا تعكس سياسة الدولة فى التعامل مع أبنائها بالخارج

/686100/جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر-حل-الحكومة-لأزمة-الطلاب-المصريين-بأوكرانيا-تعكس-سياسة-الدولة-فى-التعامل-مع-أبنائها-بالخارج

ثمنت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، لدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، فضلا عن إيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للدراسة بالجامعات المصرية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسيا واوربا بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أن سرعة استجابة الحكومة لحل المشكلة تعكس اهتمام الدولة بابنائها فى الخارج.

دوت الخليج

جيهان البيومي: حرص الحكومة على حل أزمة الطلاب المصريين بأوكرانيا تعكس سياسة الدولة فى التعامل مع أبنائها بالخارج

وقالت البيومي، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج،أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، حتي يتم تحويل الطلاب إليها، لافتة إلى إجراء اختبار للطالب في المقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها. واقترحت البيومي، ان تكون مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، معادلة لمثيلتها في أوكرانيا، مع تعهد في حالة انتهاء الحرب ان يعود الطالب لجامعته.

ووجهت عضو مجلس النواب، خالص الشكر لالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على جهود الوزارة فى اجلاء الطلاب المصريين من أوكرانيا، فضلا عن بدء استقبال أوراقهم لاستكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.