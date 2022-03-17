/686188/رضا-عبد-العال-طارق-حامد-اتكشف-أمام-جماهير-الزمالك-وروقا-أفضل-منه

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول عدم تجديد طارق حامد خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عيد العال في تصريحات تليفزيونية على قناة تن ببرنامج "البريمو": "طارق حامد أتكشف قدام جماهير الزمالك، والفريق خسر بسببه قدام الوداد، واللاعب كان سليم ومرضيش يلعب".

وأضاف: " اللاعب عنده 34 يعني بينه وبين الاعتزال خطوة، والـ15 مليون اللي عرضعهم مجلس الإدارة كتير عليه، والمفروض كان يحمد ربنا ويوافق".

رضا عبد العال يهاجم طارق حامد

وزاد: " طارق حامد أصبح غير قادر على العطاء، وهو لو عنده حلول كنت دافعت عنه وأقول يستحق المبلغ اللي طالبه".

وأكمل: "الزمالك بيوسع لطارق حامد من زمان والجماهير اللي عملته نجم، ويوجد لاعبين أفضل منه وتم القضاء عليهم زي ومحمد حسن ودونجا، كل دول رحلوا عن الزمالك لصالح طارق حامد".

وأختتم قائلاً: " محمد أشرف روقا أول ما جيه الزمالك كان نجم وكان عنده حلول كتير، فجأة أبتعد عن المشاركة كل دا لصالح طارق حامد عشان يفضل أساسي".

قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.