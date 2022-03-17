/686189/نهاية-عصر-استخدم-الورق-فى-البرلمان-الحكومة-تكشف-بمناقشات-منتدى-مستقبل-وطن-عن-تطبيق-تواصل-بين-الحكومة-والبرلمان-بشكل-إلكترونى

الأغلبية: سيقضى على إدعاءات خفافيش الظلام بشأن انعدام التواصل بين النائب والمواطن

التطبيق سيكون مع الانتقال للعاصمة الإدارية للقضاء على بيروقراطية استخدام الأوراق

الحكومة تعد بتدريب جميع الأعضاء على التطبيق الجديد وفتح تواصل بين النائب والمواطن

التطبيق سيتيح التواصل المباشر بين النائب والمواطن بشكل مباشر ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، الإعلان عن أبليكيشن نيابى جديد للقاضاء على كافة التعاملات الورقية بالحياة البرلمانية المصرية حيث ستكون كافة تعاملات النواب بشكل إلكترونى سواء مع الحكومة أو المواطن وذلك مع الانتقال بشكل أساسى إلى العاصمة الإدارية.

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جاء ذلك وفق ما كشف عنه المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والذى حضر فعاليات المنتدى الثانى لحزب مستقبل وطن، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، حيث تطرق لملف التحول الرقمى الذى يتم العمل عليه بالحكومة ومنها وزارة المجالس النيابية، مؤكدا على أنه لن يكون هناك استخدام لأى أوراق فى التعاملات الحكومية النيابية مع الانتقال للعاصمة الإدارية وسيتم استبدال ذلك من خلال أبليكيشن ستتم من خلاله هذه التعاملات، وجارى الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وجميع التعاملات والطلبت ستكون من خلاله دون استخدام أى ورقه بعد ذلك حيث سيكتب النهاية لاستخاد الورق بالحياة النيابية المصرية .

ولفت وزير شئون المجالس النيابية بأن هذا التطبيق سيعمل على الهاتف المحمول وأيضا التابلت الخاص بالنواب، حيث سيتم تلقى كافة طلبات المواطنين بشكل إلكترونى، وأيضا تقديم هذه الطلبات للأجهزة الحكومية ومتابعة تنفيذ هذه الطلبات أيضا فيما قدم المستشار/ محمــود يـوســف المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، عرض مفصل لآليات استخدام التطبيق الجديد والاستماع لاستفسارات النواب.

ووجه المستشار/ محمــود يـوســف المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، الشكر لحزب مستقبل وطن على إتاحة الفرصة لعرض آليات عمل التطبيق الجديد والذى يستهدف رقمنة طلبات أعضاء المجالس النيابية "تواصل"، مؤكدا على أن هذا التطبيق فى ضوء توجه الدولة المصرية للتحول الرقمى وأهميته على أرض الواقع فى القضاء على الورق واستخداماته ومن ثم يكون المواطن أمام خدمة حكومية إلكترونية، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيكون مع الانتقال للعاصمة الإدارية والتى تضم مبنى مجلس النواب ووالشيوخ الذى يليق بنواب مصر وبصورة أفضل وأكبر.

ولفت إلى أن دورة الطلبات للأعضاء تقدم لوزارة شئون المجالس النيابية بعد تقديمها من جانب الأعضاء فيما تقوم الوزارة بإحالتها إلى الجهات الحكومية للرد بشأنها وتعود الأمور مرة أخرى إلى النائب، مشيرا إلى هذه الدورة معقدة للغاية ويتم استخدام أوراق كثيرة فيها وتحتاج لمتابعة دقيقة وأمام هذه الدورة المعقد يكون فيه خلل كبير فى الردود، وتم دراسة الأمر لتحويل هذه الدورة إلى دورة مميكنه، بشرط تكون سهلة ومحققه لنتائج إيجابية، مؤكدا على أن الدور الأول بالفصل التشريعيى تضمن نحو 24 ألف طلب مقدم من الأعضاء للحكومة من أجل المرور بهذه الدورة، وهو أمر يؤكد أن الدورة معقدة للغاية فى ضوء هذا العدد الكبير ومن ثم تم التفكير فى عمل تطبيق من خلال تتم هذه العملية ويتم تنفيذه على تاب النواب وعلى التليفون أيضا.

وأكد على أن هذا التطبيق من شأنها أن يكون حلقة الوصل بين المواطن ووزارة شئون المجالس النيابية والجهات الحكومية المختلفة وسيتم إتاحة عمله على الهاتف المحمول وأيضا جهاز الكمبيوتر، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيجارى تحديات كبار السن وأيضا ذوى الهمم، وسيتم إتاحة تنزيل التطبيق على الهاتف المحمول وسيكون لكل نائب صفحة شخصية لكل نائب من خلالها يتعرف النائب على الرد على كل طلباته وآليات تقديمها وأيضا مواعيد الوزراء ولقاءات الحكومة وأيضا آليات استقبال الرسائل من المواطنين وآليات المتابعة أيضا مؤكدا على أنه سيتم الإعلان عنه قريبا فى ضوء التحول لرقمى بكافة تحركات الحكومة.

وأكد أيضا على أن الوزارة ستعمل على تدريب جميع الأعضاء على هذا التطبيق وطريقة الاستخدام بشكل سهلـ فيما أكد ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن بأن هذا الجهد جبار ومقدرة ومستقبل يستحقه الشعب المصرى فى ضوء التحول الرقمى، مؤكدا على أن هذا التطبيق سيكون نقلة نوعية فى القضاء على الأوراق وسبيل جديد للتواصل الفعال بين الحكومة والبرلمان وسيكون سبيل للرد على خفافيش الظلام التى تتحدث عن أنه لا تواصل بين المواطن والنائب ختصة أنه سيكون من هذا التطبيق التواصل بشكل مباشر بين النائب والمواطن، فيما أتفق معه النائب محمود بكرى مؤكدا على أن هذه الخطوة مبشرة بالخير.

"نهاية عصر استخدم الورق فى البرلمان" ..الحكومة تكشف بمناقشات منتدى مستقبل وطن عن تطبيق "تواصل" بين الحكومة والبرلمان بشكل إلكترونى