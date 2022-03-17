/686187/رسائل-هامة-من-الأغلبية-البرلمانية-بانطلاقة-المنتدى-البرلماني-الثانى-لمستقبل-وطن-الجمهورية-الجديدة-أزاحت-قسوة-الصحراء-وجبروت-الأعداء- وفتحت-باب-الحياة-الكريمة-على-مصراعيه

النبى محمد صلى الله عليه وسلم علمنا حب الوطن مع خروجه من مكة المكرمة

الجمهورية الجديدة تجسدت من واقع شابه أساطير ألف ليلة وليله

أزاحت قسوة الصحراء وجبروت الأعداء وفتحت باب الحياة الكريمة

البعض منا يحركه الوعى بآيات الله والبعض الأخر يحتاج لتوجيه قائد عظيم يقوده للعطاء

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، كلمة قوية للنائب الأول لرئيس الحزب ممثل الأغلبية الأمين العام، المهندس أشرف رشاد، تطرق إلى العديد من الإطارات الداعمة للجمهورية الجديدة الداعمة للتنمية والمواجهة لأعداء الدولة المصرية والرافضة لكل صور الإرهاب من أعداء الوطن، ومتضمنة التقدير الكامل لقائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة ودورها فى التنمية مع جهود المواطن الذى تحمل الكثير من أجل الوطن.

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كلمة مممثل الأغلبية تضمنت فى البداية الترحيب بالحضور حيث كان منهم حاضرًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وهو المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والأمين العام لحزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، حيث تطرق بالترحيب إلى الصلاوة والسلام على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدا على أنه من علم الجميع حب الوطن عن خروجه من مكه، مشيرا إلى أنه يرحب بالحضور جنودًا فى معركة البناء لوطن جليل كان حلم وأضحى واقع جليًا يسر الناظرين، كما أنه رحب بالحضور شهودًا على أسطورة تجسدت من واقع شابه أساطير ألف ليلة وليلة وهى الجمهورية الجديدة.

رسائل هامة من الأغلبية البرلمانية بانطلاقة المنتدى البرلماني الثانى لمستقبل وطن ..الجمهورية الجديدة أزاحت قسوة الصحراء وجبروت الأعداء وفتحت باب الحياة الكريمة على مصراعيه

وتعرض النائب أشرف رشاد الشريف لكافة ملامح الجمهورية الجديدة فى كلمته حيث أنه بحسب كلمته الروح التى فجرت الأمل، والتى أزاحت قسوة الصحراء وجبروب أعداء الوطن وفتحت أبواب الحياة الكريمة على مصراعيها لكل أبناء الشعب العظيم ، والتى غيرت القرى وحولت الإتجاهات وطورت المقاصد، مؤكدا على أنها كانت السبيل من الخروج من وطن يتصدع وعاصمة أنهكها التكدس إلى وطن رحب وعاصمة رحبة ووطن ينحاز للحياة الكريمة .

كما استشهد النائب أشرف رشاد الشريف بحديث عثمان بن عفان حيث إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مؤكدا على أن البعض منا يحركه الوعى بآيات الله ، والبعض الأخر يحتاج لتوجيه قائد عظيم يقوده للعطاء، والحمد لله أن أكرمنا بقائد عظيم يعشق وطنه وقف شامخا وأزاح أعداء النجاح والمتاجرين غازيا للصحراء وللعشوائيات من أجل مستقبل أفضل وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى صنع التاريخ الجديد والجمهورية الجديدة والمواطن الجديد والافتتاحات الجديدة حيث فى كل صباح مشروع جديد يضيئ الوطن.

وواصل حديثه فى كلمته بأننا جميعا نخطو نحو المستقبل بلحمة وطنية مع إيمان راسخ بحقنا فى الحياة التى تليق بحضارتنا وتاريخنا و لن نتوقف عن التغنى بأمجاد الماضى ولن نسمع للمشككين فى مواجهتنا للتحدى من أجل الحياة الكريمة موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة زكافة مؤسسات الوطن على الدور الفعال فى التنمية وأيضا المواطن المصرى الذى تحمل الكثير من أجل الوطن، فيما وجه الشكر لنواب المجلسين على دورهم الداعم للجمهورية الجديدة تشريعيا ورقابيا.

رسائل هامة من الأغلبية البرلمانية بانطلاقة المنتدى البرلماني الثانى لمستقبل وطن ..الجمهورية الجديدة أزاحت قسوة الصحراء وجبروت الأعداء وفتحت باب الحياة الكريمة على مصراعيه