/686182/نشرة-أخبار-الفن-رفض-طعن-محمد-رمضان-بإزامه-سداد-6-ملايين-جنيه-لأشرف-أبو-اليسر-لوسي-تكشف-تفاصيل-إصابتها-في-القدم-وهذه-حقيقة-وفاة-أحمد-حلاوة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

رفض طعن محمد رمضان بإلزامه سداد 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر

لازالت قضية الفنان محمد رمضان، مع الطيار أشرف أو اليسر، تشغل المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم رحيل أحد أطراف القضية، إذ قضت محكمة النقض صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان بشأن الحكم الاخير الذي ألزم رمضان بدفع 6 ملايين جنيه للطيار تعويضا عن الخسائر التي أودت بحياته.

وألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الفنان محمد رمضان، بدفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، تعويضا عما تسبب به له، من رفده من العمل، بعدما قام رمضان بنشر صورة له تجمعه بالطيار في كبينة الطائرة دون وجود تصريح له بذلك

لوسي تكشف تفاصيل إصابتها في القدم وتطورات حالتها الصحية «صور»

تعرضت الفنانة القديرة لوسي مؤخرًا لأزمة صحية أثناء تدرييها على إحدى المسرحيات التي تبهر بها جمهورها.

وكشفت لوسي في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» سبب الأزمة قائلة: " وأنا بعمل بروفة في المسرح اتخبطت، كعب الكوتشي بتاع زميل ليا خبطني بدون قصد، فعشان كده الخبطة كانت جامدة شوية".

بعد شائعة وفاته.. أحمد حلاوة يطمئن الجمهور: «ربنا نجاني من مرض مخيف»

خرج الفنان القدير أحمد حلاوة، ليطمأن الجمهور بنفسه على حالته الصحية، بعدما انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاته في فجر اليوم الأربعاء محتضنا القرآن، الأمر الذي جعل أسرة الفنان تشتعل غضبا.

وقال أحمد حلاوة في فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

وفي منشور آخر، نشر حلاوة الأنباء المتداولة عن وفاته، وعلق عليها: «الى كل الاحبه والصدقاء وكل من سأل عنى ..الحمد الله انا بخير وسوف اخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. اشكركم جميعا على اهتمامكم .. واطمئنكم اني بخير والحمد الله».

وأضافت: "أنا يخير الحمد لله والشكر لله".