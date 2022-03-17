/686186/اعملوا-نص-كيس-رز-نصائح-وفاء-عامر-لشهر-رمضان

خرجت الفنانة وفاء عامر، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتقدم مجموعة نصائح للجمهور بشأن استقبال شهر رمضان الكريم، مؤكد أن الأشخاص يستغلون شهر رمضان بطريقة خاطئة.

دوت الخليج يرصد نصائح وفاء عامر لاستقبال شهر رمضان 2022

قالت وفاء عامر في البث المباشر: «إحنا فاهمين رمضان غلط اقسم بالله، مانجيب اللى على قد احتياجاتنا، ماناخد اللى احنا عايزينه اللى بتعمل كيس رز مثلا تقدرى تعملى كيس رز تستخدمي نصه والنص التانى في الفريزر وتانى يوم طبختي طلعيه استخدميه، ليه نعمل كيس رز ونرمي الباقي؟».

وفاء عامر في رمضان 2022

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعد من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل «راجعين يا هوى»، ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر قناة Dmc و قناة cbc، فضلا عن طرحه بدون إعلانات عبر منصتي شاهد الالكترونية، ومنة Watch it الرقمية، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاح ساحق.

نجل وفاء عامر في رمضان 2022

كما يخوض عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال المشاركة بجانب والدته في مسلسل «بيت الشدة» المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

ويطيح السحر الأسود بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة، ومن المقرر أن يحقق العمل نجاح هائل كونه يجمع عدد من النجوم الكبار.