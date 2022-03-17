/686185/ليفربول-يفوز-على-أرسنال-بمشاركة-صلاح--ويطارد-مانشستر-سيتي-على-الصدارة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ستاد "الإمارات"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ أرسنال المباراة بشكل أفضل وهددوا مرمى ليفربول في أكثر من كرة، ولكن تألق أليسون بيكر وأنقذ شباكه وحافظ على نظافتها.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك – جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو - فابينيو - هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز – ديجو جوتا – ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام آرسنال

كيليهر، كوناتي، كيتا، فيرمينو، محمد صلاح، جوميز، تشامبرلين، جونز، مينامينو.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

بدلاء آرسنال أمام ليفربول

لينو، هولدينج، تافاريس، لوكونجا، النني، بيبي، إيميل سميث روي، نكيتياه، سوانسون.

محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

يتواجد قائد منتخب مصر حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا، على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

تغيب قائمة الأكثر تسجيل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي،/ ما عدا الثلاثي "هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) " وهم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.