ليلة الأبطال.. فوز لتشيلسي على ليل وهزيمة قاسية ليوفنتوس أمام فياريال

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حقق تشيلسي الفوز على نظيره ليل بنتيجة 2/1، ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليتأهل تشيلسي لدور الثمانية بعدما حقق الإنتصار وكانت انتهت المواجهة الأولى بالفوز 2/0، ليؤكد البلوز همينته وسيطرته ليتأهل للدور القادم.

تشيلسي ضد ليل

وسيطر لاعبوا تشيلسي على المباراة منذ بدايتها، وهددوا مرمى ليل في اكثر من كرة حتى سجلوا هدفين عن طريق بوليسيتش في الدقيقة 45 ، وأزبليكويتا بالدقيقة 77، بينما أحرز هدف ليل الوحيد بورك بلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

يوفنتوس يخسر أمام فياريال بثلاثية

وفي مفاجأة كبرى خسر يوفنتوس بنتيجة 3/0 أمام فياريال ليودع البطولة بهزيمة قاسية أمام الفريق الإسباني الذي قدم لقاء قوي وأستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة.

وسجل الأهداف كلاً من جيرارد مورينو في الدقيقة 78 ثم عزز توريس بالهدف الثني في الدقيقة 85، وأختتم أرنوت بالهدف الثالث في الدقيقة 90 ليقتل المباراةـ وبتأهل فريقه للدور القادم.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليل

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستنسين، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: أزبيليكويتا، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: بوليسيتش، هافيرتز

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، دانيلو.

خط الوسط: لوكاتيلي، أرثر ميلو، رابيو.

خط الهجوم: موراتا، فلاهوفيتش، كوادرادو.

البدلاء: بينسوليو، بيرين، كيلليني، ديبالا، لوكا بيلجريني، مويس كين، بيرنارديسكي، ميرتي.

أبراموفيتش يطالب بوداع جمهور تشيلسي قبل البيع.. ومساندة ضحايا أوكرانيا

كشف الروسي رامون أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، عن موقفه النهائي من بيع النادي، بعد زيادة التوترات في الفترة الأخيرة عليه في بريطانيا.

وتزداد التهنات كل ساعة على رفقا روسيا، بعد دخول عدوان بلادهم الأراضي الأوكرانية، في فجر الخميس الماضي، والتي اسفرت على العديد من الجرحى والوفيات.

بيان رامون أبراموفيتش

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا جاء به: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي، كما ذكرت من قبل، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي".

وأضاف: "في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وواصل: "لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكن سنتبع الإجراءات القانونية الواجبة، لن أطلب سداد أي قروض، لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".