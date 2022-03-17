/686181/ويجز-بينخر-في-صميم-شبابنا-أبرز-تصريحات-فردوس-عبد-الحميد-ببرنامج-الحياة-اليوم

حلت اليوم الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، وتحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل تكريمها من انتصار السيسي وكما صرحت عن بعض التصريحات التي أثارت الجدل بشكل كبير.

دوت الخليج

أبرز تصريحات فردوس عبد الحميد في برنامج الحياة اليوم

_ كنت في منتهى السعادة بسبب تقدير دولتي ليا ولمجهودي على مدار السنين اللي فاتت.

_ شيء عظيم جدًا أن تقدر الدولة المرأة المصرية في جميع المجالات.

_ المرأة المصرية تستحق كل خير لأنها شجاعة ومضحية وقوية ومنكرة لذاتها في جميع المجالات.

_ أنا مش متحيزة ليها على الإطلاق لكن اللي بقوله صحيح وبنحس بيه لما بنبص حوالينا في جميع المجالات بنلمس دور المرأة المهم والمؤثر جدًا.

_ في المرأة العاملة اللي بتصحى في الصباح عشان تفطر أولادها، وتوديهم إلى المدرسة وترجع تاخدهم وتوديهم بعد كده للنادي وبترجع للبيت وتتولى دراستهم، مفيش حد في الوجود يقدر يعمل ده غير المرأة المصرية.

_ رسالة الفن بتتغير بشكل كبير في المجتمع، لما تنقل المشاكل على الشاشة ولكن لما تكون صادقة وتتقدم بشكل ناضج ومحترم وعلمي لأن لا يصح أن يقدم أي عمل ويدخل بيوتنا.

_ كان أهم شيء بالنسبة لنا هو الرسالة اللي هتتقدم من خلال العمل الفني في الأول والآخر، ومفيش عمل بيتقدم الا لو كان مدروس، أول حاجة تتقال قبل تقديم العمل إيه الرسالة اللي هتقدمها؟.

_ قدمت في المسلسل شخصية الأخت الكبيرة اللي قدمت دور الأم والأب وتولت مهام الأسرة، كانت بتشتغل وتراعي أخواتها وتضحي من أجلهم واللي وصل بيها إنها ممكن تضحي بحبها من عشان أخواتها.

_ الرئيس بيفكر في كل شخص بيعيش في مصر.

_ السيسي فكر في العائلات اللي كان حقها مهدور سنوات طويلة والمجتمعات التي كانت تعيش في العشوائيات.

_ فجأة راحت لحاجة زي الكومباوند يعني من الحضيض للتحضر.

_ الرئيس السيسي يهتم بأحوال المصريين في كافة أنحاء الجمهورية وبيدي الحقوق لكل المصريين سواء في المدن أو القرى.

_ شايفة العالم مندهش وقوى الشر قلقانة من المجتمع اللي اتغير بشكل كبير، ومن التنمية اللي بتحصل بشكل سريع.

_ الرئيس السيسي لما مسك قال مفيش وقت ودلوقتي فهمنا ما يقصده، لأن قوى الشر مش هتسمح بالتقدم إلا بالسرعة وكل ما قدم في البلد الفترة الأخيرة رائع.

_ رئيسنا قادر يدي البلد حقها، وهي بلد عظيمة وتستحق عظمتها، لأن طول عمرها أم العالم.

_ قبل ما أنزل من البيت شوفت تريلير لمسلسل يقدم رسالة بشعة.

_ قالوا للبطلة لما جوزك ما يسمعش كلامك تعملي إيه؟… قالت أذبحه وأقطعه على 7 أكياس.

_ التلفزيون خطير بيدخل كل بيت وبيشوفه أجيال متنوعة من الطفل للصبي للشاب للشابة.

_ الفن قادر على تغيير أخلاق المجتمع اللي شهدت انهيار بعد الثورة، لأن دي هي رسالة الفن في الأساس.

_ مش قضية تقليد، ولكن أقلد نفسي، يكون ليا استايل معين بفرضه على الآخرين مش إحنا مصر اللي نبُصّ لحاجات بتحصل برا ونقلدها.

_ في واحد غريب أوي بيغني بشورت ولبس غريب، ده مش مجتمعنا على الإطلاق.

_ ولا يجب السكوت عليه لأنه بينخر في صميم صميم شبابنا، ولازم يبقى في نوع من السيطرة شوية.

فردوس عبد الحميد في واحد من الناس

وكان قد ظهرت الفنانة فردوس عبد الحميد بعد غياب من خلال برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وتحدثت فيه عن أسرار من كواليس أعمالها، وشعورها تجاه أهم وأشهر أدوارها، وكيفية تجهيزها لكل شخصية