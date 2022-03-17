/686180/حمد-إبراهيم-إيهاب-جلال-قالي-لازم-تروح-الإسماعيلي-عشان-تنقذهم

تحدث حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بعد فوز فريقه على الاتحاد السكندري بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "فترة التوقف ستكون فرصة لإلتقاط الأنفاس، وإعادتنا مرة أخرى كما كنا من قبل".

وأضاف: "جماهيرة الإسماعيلي كبيرة جداً، وأنا بحترم كل أراءهم اللي معايا واللي ضدي، في النهاية انا بشتغل عشان أرسم بسمة على كل واحد في الإسماعيلية".

تصريحات حمد إبراهيم

وزاد: "مينفعش أسم الإسماعيلي الكبير يبقى في الوضع دا، بشكر إيهاب جلال مُعلمي ولما نادي الإسماعيلي كلموا هو اللي قالي لازم تروح عشان تنقذ الإسماعيلي".

وأردف: "عندنا لاعبين كبار وكانوا محتاجين الفوز عشان نشتغل عليه بعد كدا، ونتنقل في مكان تاني بالدوري".

وأشار: "اللاعيبة ستظل تحت ضغط ولازم الجماهير والإعلام يقفوا جنبنا، وبشكر كل القنوات اللي بيقفوا معانا ويدعمونا".

وأختتم قائلاً: "بطالب جماهير الإسماعيلي بالوقوف مع فرقتهم حتى لو النتائج سلبية مافيش وقت للنقد في الوقت الحالي، يجب التكاتف للخروج من الوضع الذي نقع فيه".

حسني عبد ربه: الإسماعيلي فاز على الاتحاد بروح اللاعبين

تحدث حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، حول فوز الدراويش على الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتحدث حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورت 1": "الاصرار وروح اللاعيبة هم سبب فوز الإسماعيلي اليوم على الاتحاد".

واضاف: "محمد الشامي من أسباب فوز الإسماعيلي على الاتحاد، عاد بعد الإصابة بشكل مميز وإضافة كبيرة للفريق، مش عايز اتكلم عن سلبيات رغم أنها كتير".

تصريحات حسني عبد ربه

وزاد: "الإسماعيلي محتاج الفوز مافيش فارق بين اللاعيبة في الدوري المصري، ولكن الـ11 لاعب الموجودين دلوقتي كانو داخلين المباراة عارفين عايزين ايه ودا اللي ميز الدراويش".

وأختتم قائلاً: "الفوز النهاردة مهم عشان نرجع بقى تاني وإدارة الإسماعيلي لازم تبني عليه، لأنه كان في قرارات أتخذت من مجلس الإدارة بشأن تغيير الجهاز الفني في حالة تحقيق نتيجة سلبية اليوم".