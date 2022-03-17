/686173/خبيرة-اقتصادية زيادة-أسعار-السلع-المستوردة-بعد-قرارات-الفيدرالى-الأمريكى

تحدثت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية، عن ما قام به البنك الفيدرالى الأمريكى بشأن العمل على رفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، منوهة أن هذا القارار كان متوقع لأن التضخم ليس وليد اليوم بل كان متواجد منذ جائحة كورونا ثم بعد ذلك ارتفعت معدلاته خلال هذه الفترة بشكل كبير.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، لافتة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى أرقام قياسية إلى جانب السلع الإستراتيجية.

ارتفاع في الاسعار بشكل غير مسبوق عالميا

وعن تأثير رفع الفائدة الأمريكي أكدت سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية أنه سيكون له تأثير على الاقتصاد الأمريكي، وسيكون هناك ارتفاع في أسعار غير مسبوقة عالميا مما أدي إلى رفع البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة ب25 نقطة.

مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار

وأشارت سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادي إلى أنه سيكون هناك زيادة فى أسعار السلع المستوردة بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، وأن العالم فى هذه الفترة غير مستقر اقتصاديا، موضحة أن مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وكشفت أن هناك تغييرات عالمية فى الاقتصاد وستنعكس على السلع الإستراتيجية.