فى ليلة ذكراه العاشرة.. وضع الحنوط فوق قبر البابا شنودة

جدة - نرمين السيد - قام الأنبا أغابيوس أسقف دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بالاشتراك مع رهبان الدير بتطييب جسد البابا شنودة الثالث بمزاره بدير القديس أنبا بيشوى العامر بوادى النطرون ووضع الحنوط فوق قبره.





وتوفى قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 17/3/2012، وتحيى الكنيسة القبطية هذا اليوم من كل عام ذكراه وأن البابا شنودة يعد من أحد أشهر البطاركة على مر العصور وتاريخه حافل بما قدمه لكنيسته وشعبه من خدمات وأعمال دونها التاريخ على مدار الـ 40 عاما، الذى قضاها على الكرسى المرقسى.

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