/686132/الزراعة-الحكومه-تقرر-صرف-حافز-إضافى-جديد-بقيمه-٦٥جنيه-لسعر-أردب-القمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا نقترب من موسم حصاد القمح حيث بذلت الحكومه المصريه مجهود كبير فى زرع وحصاد المحصول القمح لصناعه الخبز لسد احتياجات المواطنين مؤكدا أن هناك اهتمام بالغ من وزير الزراعه لاستخدام خريطه الصيف لزراعه القمح فى كل محافظه وكل ذلك تزامن مع زيادة المساحه المنزرعه هذا العام والتي تقدر بحوالى ٢٤٠ الف فدان مقارنه بالعام الماضى.

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وأكد عباس الشناوى عبر مداخله تليفونيه المذاع على قناه صدى البلد، إن المساحه المنزرعة هذا العام من القمح يقرب من ٣ مليون و٦٥٩ الف فدان مقارنه بالعام الماضى مشيرا أن هناك مراقبه ومتابعه من قبل الدوله المصريه للحفاظ على محصول القمح وزيادة الإنتاجية سواء فى التوسع الأفقي التى تم ملاحظته لانسجامه مع الاستراتيجيه من سيادة الدوله المصريه.

الزراعة: الحكومه تقرر صرف حافز إضافى جديد بقيمه ٦٥جنيه لسعر أردب القمح

نوه الشناوى أن نحن سعداء بقرار وزير التموين لإعطاء حافز لتوريد محصول القمح بحدود ٦٥ جنيه لافتا أن هذا التسعير يكون مرضيا من قبل الفلاح، مشيدا بأنه تم صدور قرار بتصدير ١٢ أردب عن كل فدان منزرع للاقماح حيث يعتبر هذا القرار جيد للحفاظ على رغيف العيش وسد احتياجات المواطن.

تجدر الإاشرة الى أن عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد أشاد بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، من أجل الحد من ارتفاع سعره، لافتا إلى أنه سيكون هناك نظام جديد في تحديد سعر وزن الرغيف، متوقعا أن اقصى سعر لرغيف العيش السياحي سيكون 75 قرش.