/686179/وزارة-الزراعة-حصاد-القمح-سيصل-إلى-١٠-مليون-طن-فى-العام-الجارى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الحكومة المصرية قامت بتحديد سعر توريد القمح فى شهر نوفمبر الماضى فى خطوة استباقية، وذلك لانه تم تحديد السعر قبل بداية الموسم

دوت الخليج

تحفيز الدولة المصرية لمزارعي القمح

وأوضح محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج مساء دى ام سى المذاع على قناة دى ام سى، ان السعر الذى حددته الحكومة فى نوفمبر الماضى كان سعر تحفيزي بزيادة ١٠٠ جنية عن الموسم الماضى، مؤكدا على أهمية هذه الحوافز الأضافية فى تشجيع للمزارعين زراعة وتوريد القمح.

إنتاجية الدولة المصرية من القمح فى العام الحالي

وأضاف أن الدولك المصرية تتخذ خطوات أخرى مكملة لهذا الحافز الأضافى، مشيرا إلى أن وزارة التموين تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة من اجل زيادة أعداد نقط التجميع، حيث من المتوقع أن يصل عدد نقط التجميع إلى ٤٠٠ نقطة تجميع، مما سوف يعود بالنفع على المزارع والفلاح المصرى فى عملية التوريد.

وتابع أنه من المتوقع أن يتم توريد ما بين ٥ او طن مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلى انه تم توريد ٣ ونصف مليون طن فى العام الماضى.

وأكد على ان انتاج الدولة من القمح هذا العام هو انتاج مبشر للغاية، بالأضافة إلى ان إنتاجية الفدان أصبحت جيدة جدا، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل محصول القمح إلى ١٠ مليون طن بنهاية العام الجارى

اشاد بجهود الدولة المصرية للتوسع فى المساحات المنزرعة والعمل على الأراضى التى يجوز زراعة المحاصيل الاستراتيجية فيها وعلى رأسهم القمح ،لافتا إلى أن منطقة الدلتا الجديدة هى منطقة واعدة ويجوز زراعة القمح فى هذه المنطقة.

وأكد على أن القرارات الهامة التى تتخذها الدولة المصرية والحوافز الأضافية التى تم وضعها لها تأثير إيجابى كبير فى كبار المزارعين لزراعة وتوريد الأقماح