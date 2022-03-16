/686178/رقية-الهلالي-مصر-تسير-بخطي-ثابته نحو-بناء-الجمهورية-الجديدة-من-اجل-حياة-كريمة-للمصريين

شاركت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في فعاليات اليوم الأول للمنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، و المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة أكثر من 400 نائب من مجلسي النواب والشيوخ، وحضور عدد من الشخصيات العامة بالدولة، ولفيف من الصحفيين والاعلاميين.

دوت الخليج

وقالت النائبة رقية الهلالي، إن الهدف الجوهري لهذا المنتدي الكبير والذي يضم العديد من الخبرات في كافة المجالات، في إشارة الي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فتح حوار بناء بين الحكومة والسادة النواب الممثلون عن الشعب المصري، حول القضايا التي تهم المواطنين .

وأضافت رقية الهلالي، علي هامش المنتدي، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل رؤيته المستقبلية نحو الافضل للمصريين تسير بخطي ثابته نحو بناء الجمهورية الجديدة ، من اجل حياة كريمة للمصريبين.

رقية الهلالي: مصر تسير بخطي ثابته نحو بناء الجمهورية الجديدة من اجل حياة كريمة للمصريين

جدير بالذكر أن جدول أعمال المنتدى، يتضمن مجموعة من الندوات التي إنطلق أولها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ" ، كما تعقد ثاني ندوات المنتدى مساء غد الخميس تحت عنوان «التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية".

التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في اعمال المنتدي الي يستمر لمدة 4 ، حيث تعقد ندوه بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ) وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير وزير شؤون المجالس النيابية

ويستكمل المنتدي الفاعليات يوم السبت المقبل بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت) وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.