خاص| لوسي تكشف تفاصيل إصابتها في القدم وتطورات حالتها الصحية «صور»

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تعرضت الفنانة القديرة لوسي مؤخرًا لأزمة صحية أثناء تدرييها على إحدى المسرحيات التي تبهر بها جمهورها.

دوت الخليج يكشف تطورات حالة بوسي الصحية بعد إصابتها في القدم.

لوسي تكشف سبب إصابتها

وكشفت لوسي في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» سبب الأزمة قائلة: " وأنا بعمل بروفة في المسرح اتخبطت، كعب الكوتشي بتاع زميل ليا خبطني بدون قصد، فعشان كده الخبطة كانت جامدة شوية".

تطورات الحالة الصحية للفنانة لوسي

وأضافت: "أنا يخير الحمد لله والشكر لله".

هجوم على لوسي بسبب التلفظ بألفاظ خارجة

على الصعيد الآخر، تعرضت الفنانة لوسي للهجوم، بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تصعد على المسرح في إحدى الحفلات الخاصة بالساحل الشمالي وظلت تشدو بكلمات غير أخلاقية، وعلى الرغم من نفيها للأمر، قالت إن الكلمة التي كانت تقولها استمع لها الجمهور بطريقة أخرى، وهو ما جعل البعض يهاجمها ويطالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية باتخاذ اللازم ضدها نظرا لكونها عضو نقابة الموسيقيين.

وكان رد النقابة على ذلك الأمر هو أنها ستتحقق من صحة الفيديو ومواجهة الفنانة به، وكانت النهاية التأكد من صحة موقف لوسي.

السيرة الذاتية للفنانة لوسي

وتعد لوسي واحدة من أهم الراقصات الاتي دمجن بين الرقص الشرقي والاستعراضات والتمثيل، إذ بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية ونشأت في شارع محمد علي وهي طفلة صغيرة ثم عملت بأدوار صغيرة كممثلة ثم بدأت شهرتها في عالم التمثيل فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل.

وخاضت لوسي أيضا تجربة تقديم فوازير رمضان مرتين، الأولى كانت «فوازير أبيض وأسود» وشاركها فيها محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، والثانية كانت «فوازير قيما وسيما» وشاركها فيها الفنانة أمينة رزق.

شاركت الفنانة لوسي في عدد من من الأعمال التمثيلية ومنها "ليالي الحلمية" و"زيزينيا" و"أرابيسك". وقد أدت أدواراً تركت بصمة في الدراما المصرية، كما ظهرت في فيلم هندي للنجم العالمي أميتاب باتشان اسمه اللص الدولي وكان دورها مشهد رقص فى أحد الملاهى الليلية في شارع الهرم.

يذكر أن الفنانة لوسي تزوجت من المنتج سلطان الكاشف ولها ابن يدعى فتحي ودائمًا يشجعها على الرقص ولا يخجل من مهنة والدته.