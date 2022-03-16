/686176/الحكومة-تكشف-عن-أبليكيشن-نيابى-جديد-بمنتدى-مستقبل-وطن-البرلمانىلن-نستخدم-الأوراق-بالعاصمة-الإداريةوالمواطن-هيتواصل-مع-النائب-بشكل-مباشر

شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن الثانى المنعقد بمدينة الغردقة عرض موسع من جانب ممثلى وزارة شئون المجالس النيابية لأبليكيشن نيابى جديد سيتم إضافته على التابلت الخاص بالأعضاء من خلال ستكون حلقة الوصل بين الحكومة والأعضاء والمواطن وخاصة فيما يتعلق بطلبات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهى العاصمة التى ستكون بلا أوراق ولن يستخدم فيها أى أوراق وستكون كل التعاملات بشكل إلكترونى فى ضوء التحول الرقمى.

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جاء ذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على فلسفة التحول الرقمى للوزارة والتنسيق بشأن أداء مجلسى النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بشكل رقمى دون استخدام أى أوراق، فيما أتاح لممثلى الوزارة عرض كافة تفاصيل الأبلكيشن الجديد والذى من خلاله سيكون كافة التعاملات النيابية بين المجلسين والحكومة وأيضا مع المواطن حيث يستطيع النائب استقبال كافة طلبات المواطنين من خلال هذه الإبليكيشن الذي سيتم إضافته على التاب وإتاحته للمواطنين أيضا عبر شبكة الإنترنت.

ولفت ممثلى الحكومة إلى أن هذه الخطوة ستقضى على استخدام الأوراق بشكل نهائي بالحياة النيابية المصرية، وستكون سبيل رقمى لإنهاء كافة طلبات النواب مع الحكومة ومتابعة من الحكومة لكل الطلبات ومن ثم تقييم أداء الجهات التى تتعامل معها النواب للقضاء أيضا على الردود الروتينية وعدم الرد على طلبات النواب.

الحكومة تكشف عن أبليكيشن نيابى جديد بمنتدى مستقبل وطن البرلمانى"لن نستخدم الأوراق بالعاصمة الإدارية..والمواطن هيتواصل مع النائب بشكل مباشر"

وأبدى النائب محمود بكرى عضو مجلس النواب، تساؤل بشأن الأبليكيشن، مؤكدا على أن الردود تكون دائما روتينية من الحكومة ولابد من مواجهة هذا الأمر، فيما عقب عليه الوزير بالتأكيد على أن الأبليكيشن لن يلغى لقاءات النواب بممثلى الحكومة والوزراء بشكل دائما وفق المواعيد المقرره.

حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بالفصل التشريعى الثانى، ويمثلها بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ويحرص على حالة الحوار الدائم بين الحكومة وممثليه وأعضاءه لوضع مطالب وشكاوى المواطنين أمام ممثلى الحكومة، ومن ثم تكون هناك فرصة لوضع الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.