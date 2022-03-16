/686175/أميرة-فراج-تهنىء-أحمد-فهمي-بعيد-ميلاده-كل-سنة-وانت-في-ظهري

حرصت المطربة أميرة فراج على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعيد مولده الذي يحل اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر مارس، من خلال توجيه بعد الكلمات الرومانسية له.

دوت الخليج يرصد رسالة أميرة فراج لأحمد فهمي في عيد ميلاده

نشرت أميرة فراج مجموعة صور جمعتها بالمطرب أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: «يارب سنة سعيدة عليك، وتحقق فيها أكتر من اللي نفسك فيه، وديما معايا وفي ظهري، ربنا يخليك ليا ياحبيبي».

برنامج أحلى كلام

الجدير بالذكر أنه أطلق الفنان أحمد فهي برنامج جديد، بعنوان «أحلى كلام »، وبدأ الجمهور من محبي فهمي في التفاعل مع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويعد برنامج «أحلى كلام»، عمل إجتماعي لايت، من المقرر أن ينطلق بعد أسبوعين، على فضائية الحياة، وفاجأ فهمي أن الفنان القدير أشرف عبد الباقي، ضيف أول حلقاته.

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى الذي قدم فيها فهمي برامج، حيث قدم قبل ذلك عدة برامج منها اراب أيدول، وبرنامج هو وهي، كما شارك الفنانة سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت.

أغنية نجمة معدية لأحمد فهمي وفرقته

وكانت حقق فريق «واما» الذي بينهم الفنان أحمد فهمي، نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".