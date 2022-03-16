فردوس عبد الحميد: «المرأة المصرية مُضحية وملهاش مثيل»

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حلت الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة في برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت خلال الحلقة عن تكريمها من انتصار السيسي وكشفت عن بعض أسرار شخصياتها التي تقدمها في أعمالها الفنية.

دوت الخليج تصريحات فردوس عبد الحميد عن تكريمها من انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي وذلك خلال السطور القادمة.

تكريم فردوس عبد الحميد

تحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد عن تفاصيل وكواليس تكريمها في احتفالية يوم المرأة المصرية من السيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية، حيث قالت: كنت في منتهى السعادة بسبب تقدير دولتي ليا ولمجهودي على مدار السنين اللي فاتت وشيء عظيم جدًا أن تقدر الدولة المرأة المصرية في جميع المجالات.

المرأة المصرية شجاعة وقوية

وتابعت فردوس عبد الحميد حديثها، قائلة: المرأة المصرية تستحق كل خير لأنها شجاعة ومضحية وقوية ومنكرة لذاتها في جميع المجالات، وأنا مش متحيزة ليها على الإطلاق لكن اللي بقوله صحيح وبنحس بيه لما بنبص حوالينا في جميع المجالات بنلمس دور المرأة المهم والمؤثر جدًا.

فردوس عبد الحميد: المرأة المصرية ليس لها مثيل

وأردفت فردوس، قائلة: في المرأة العاملة اللي بتصحى في الصباح عشان تفطر أولادها، وتوديهم إلى المدرسة وترجع تاخدهم وتوديهم بعد كده للنادي وبترجع للبيت وتتولى دراستهم، مفيش حد في الوجود يقدر يعمل ده غير المرأة المصرية.

وأضافت فردوس، قائلة: رسالة الفن بتتغير بشكل كبير في المجتمع، لما تنقل المشاكل على الشاشة ولكن لما تكون صادقة وتتقدم بشكل ناضج ومحترم وعلمي لأن لا يصح أن يقدم أي عمل ويدخل بيوتنا.

واستكملت كلامها، قائلة: كان أهم شيء بالنسبة لنا هو الرسالة اللي هتتقدم من خلال العمل الفني في الأول والآخر، ومفيش عمل بيتقدم الا لو كان مدروس، أول حاجة تتقال قبل تقديم العمل إيه الرسالة اللي هتقدمها؟.

فردوس عبد الحميد تتقن دور المرأة المصرية

وبالنسبة لكثرة الأعمال التي قدمتها وترى أنها تمثل فيها المرأة المصرية، فقد اختارت فردوس مسلسل “ليلة القبض على فاطمة”، وقد أشارت إلى أن الشخصية التي قدمتها في العمل توجد منها في الأسرة المصرية فقط وليس لها وجود في العالم أجمع.

وعلقت فردوس، قائلة: قدمت في المسلسل شخصية الأخت الكبيرة اللي قدمت دور الأم والأب وتولت مهام الأسرة، كانت بتشتغل وتراعي أخواتها وتضحي من أجلهم واللي وصل بيها إنها ممكن تضحي بحبها من عشان أخواتها.

مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش

ومن الجدير بالذكر، أن اختارت فردوس عبد الحميد أيضًا مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش، الذي قامت فيه بتقديم دور المدرسة التي حاولت تبرأة والدها ومزجت بين الشخصية الكوميدية والتراجيدية.

كما أكدت فردوس عبد الحميد أن العصر الحالي أكثر عصر أخذت فيه المرأة حقوقها بشكل كامل، حيث لم يتوقع أحد في يوم من الأيام أن تصبح المرأة المصرية يومًا ما قاضية.