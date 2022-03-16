/686172/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-أرسنال-وليفربول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وليفربول، في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عاش ليفربول شوط أول مخيب لجماهيره وسط غياب الدولي المصري محمد صلاح، والذي يتواجد على دكة البدلاء.

حاول الفريقين في الشوط الأول من التقدم في النتيجة، ولكن مدافعي الفريقين كانت بالمرصاد، وحراس المرمى أيضاً، ولكن الجانرز كانت الأخطر وسط جماهيرها وعلى ملعبها.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك – جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو - فابينيو - هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز – ديجو جوتا – ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام آرسنال

كيليهر، كوناتي، كيتا، فيرمينو، محمد صلاح، جوميز، تشامبرلين، جونز، مينامينو.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

بدلاء آرسنال أمام ليفربول

لينو، هولدينج، تافاريس، لوكونجا، النني، بيبي، إيميل سميث روي، نكيتياه، سوانسون.

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على آرسنال بملعب الإمارات معقل الجانرز، في لقاء يجمع بين الطرفين مؤجل من الجولة السابعة والعرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبحث الدولي المصري محمد صلاح عن تحقيق رقم تاريخي اليوم أمام آرسنال، من خلال تسجيله هدف، ليدفع نفسه بقوة داخل قائمة الـ 20 لاعب على مر التاريخ أكثر تسجيلاً بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

يتواجد قائد منتخب مصر حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا، على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

تغيب قائمة الأكثر تسجيل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي،/ ما عدا الثلاثي "هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) " وهم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.