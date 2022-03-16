/686171/وزير-قطاع-الأعمال-السيارات-الكهربائية-المصرية-الصنع-سوف-تكون-متوفرة-في-عام-2023

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه تم تدشين أول وأكبر شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر برأسمال 500 مليون جنية والتي سوف نقوم بالإعلان قريبا عن توقيع العقود النهائية بعد 45 يوم من توقيع مذكرة التفاهم مع الشريك الصيني التي تم الأستقرار عليه بعد ترشيح له من مكتب الاستشاري الالماني.

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وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر شئ وأن البيع وخدمات الصيانة شئ أخر، موضحا أن خدمات البيع والصيانة رأينا أنها سوف تكون لشركة يديرها القطاع الخاص ولديه خبرة في ذلك لانه لن يبيع سيارات النصر فقط بل والسيارات الكهربائية الأخرى المستوردة.

أهم شئ لدى من يحصلون على السيارات الكهربائية الضمان وخدمات ما بعد البيع

وتابع وزير قطاع الأعمال أن أهم شئ لدى من يحصلون على السيارات الكهربائية الضمان وخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن من يمتلك توكيل من شركات سيارات أوروبية سوف يكون معه أيضا توكيل السيارة الكهربائية التابعة للشركات نفسها.

سعر السيارة الكهربائية في مصر سوف يكون من 300 إلى 400 ألف جنية

وأوضح الدكتور هشام توفيق أن السيارات الكهربائية المصرية الصنع سوف تكون متوفرة في عام 2023، مضيفا أن سعر السيارة الكهربائية في مصر سوف يكون من 300 إلى 400 ألف جنية، متابعا أنه سيتم توفير 6000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أن اليابانيون أصروا على أسعار عالية للسيارات الكهربائية لا تناسب المستهلك المصري.