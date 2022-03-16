/686170/ممثل-الأغلبية-بافتتاحية-منتدى-مستقبل-وطن-الثانى -تدشين-الجمهورية-الجديدة-فتحت-الحياة-الكريمة-على-مصرعيها

قال المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام إن معركة البناء كانت حلما أضحى حقيقة، مشيرا إلى أن ما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية جسدت واقعا لجهد كبير تم إنجازه عبر سنوات مضت.

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جاء ذلك بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية

ممثل الأغلبية بافتتاحية منتدى مستقبل وطن الثانى: تدشين الجمهورية الجديدة فتحت الحياة الكريمة على مصرعيها

وأضاف ممثل الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ، أن تدشين الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتحت أبواب الحياة الكريمة على مصرعيها للمواطن المصري، مشددا على أن المبادرة الرئاسية غيرت شكل القري والريف المصري والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بتوفير السكن الجيد والصحة والتعليم وطن بلا عشوائيات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن الدولة المصرية مرت بمرحلة فارقة من عمرها قادها الرئيس السيسي مدركا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه فتصدى لأعداء الوطن، ليبدأ مرحلة البناء وتعمير الصحراء ورفعة اسم الدولة عاليا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، منتصرا للمواطن المصري.

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي صنع تاريخا جديدا للدولة المصرية بتدشينه الجمهورية الجديدة، مع الافتتاحات الرئاسية على أرض الوطن، فلم تتوقف عمليات البناء لرسم طريقا جديدا لجمهورية تعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، وفتح آفاقا جديدة للاستثمار سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

ووجه رشاد، التحية إلى الرئيس السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والتي تصدت للأخطار الداخلية والخارجية والدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الحزب لديه الإيمان الشديد بقضية الوطن ويقف خلف الرئيس السيسي لمواصلة عمليات التنمية والبناء داخل الدولة.

وانطلقت اليوم، الأربعاء، فعاليات الأول، للمنتدى البرلماني الثاني، لحزب مستقبل وطن، بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجبلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وسط مشاركة 400 نائب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.