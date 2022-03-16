/685899/الغرفة-التجارية--سوف-يكون-هناك-مواصفات-وتسعيرة-جبرية-للخبز-الحر

اشاد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، بجهود القيادة السياسية والرئيس السيسى لضبط الأسعار فى الأسواق، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يقدم حلولا جذرية لمشكلات التى تواجه المجتمع المصرى

دوت الخليج

وأوضح عطية حماد، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات التى أتخذها الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار رغيف الخبز الحر ، مضيفا أن المطاحن عليها إلزام بتوريد الدقيق المدعم لإنتاج الخبز الحر

وأضاف انه سوف يكون هناك نظام جديد فى تحديد سعر ووزن الرغيف الحر بعد توجيهات الرئيس السيسى اليوم، مؤكدا ان تدخل الدولة فى تحديد سعر الرغيف الحر سوف يؤدى إلى استقرار كبير فى أسعار السلع الأساسية فى الأسواق

وأكد على أنه سوف يكون هناك مواصفات وتسعيرة جبرية للخبز الحر وفقًا للقرار الذى أتخذه وزير التموين والتجارة الداخلية

اجتماع الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء لضبط الأسعار

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى كان قد وجه اليوم الثلاثاء الحكومة بتيسير رغيف الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه

وقام الرئيس المصري اليوم الثلاثاء بتوجيه الوزارات المعنية للعمل على تنويع مصادر توفير السلع الأساسية، مع السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر