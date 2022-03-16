/686169/رئيس-برلمانية-الشعب-الجمهورى-بمنتدى-مستقبل-وطننتعاون-معا-من-أجل-الوطن-والمواطن

قال النائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن التعاون والتنسيق بين حزب الشعب الجمهورى ومستقبل وطن، تصب فى صالح الوطن والمواطن خاصة أن نتائج هذا التعاون طوال الفترة الماضية حققت العديد من النتائج الإيجابية وتشريعيا ورقابيا بما يخدم المواطن

دوت الخليج

جاء ذلك بكلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس اشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية.

رئيس برلمانية "الشعب الجمهورى" بمنتدى مستقبل وطن:"نتعاون معا من أجل الوطن والمواطن"

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بقوله:"اعتبر وجودنا في مجلس النواب هذا الفصل التشريعي مميز جدا، نظرا لما تم تحقيقة من إنجازات كبيرة في وقت وجيز ".

وسبق لحزب مستقبل وطن أن نظم المنتدى الأول فى مدينة شرم الشيخ، فى عام 2018، حيث تضمن العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلى الحكومة فيما واصل على مدار الفترة الماضية على عقد اللقاءات المباشرة بمقر الأمانة المركزية، بين الأعضاء من الأمانات من مختلف المحافظات وممثلى الحكومة والوزراء وفتح حالة من النقاش والحوار لكل الموضوعات التى تشغل الرأى العام المصرى والمواطن.