/686168/فيريرا-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-بترو-أتليتكو

أعلن جوسفالدو فيريرا قائمة الفريق لمواجهة بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وودع الزمالك بشكل رسمي منافسات دوري أبطال افريقيا، بعد الخسارة في اللقاء الأخير أمام الوداد المغربي، بينما حقق بتروأتليتكو الفوز أمام ساجرادا في مواجهته الأخيرة ليضمن تأهله بشكل رسمي.

وجاءت قائمة نادي الزمالك كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

غياب محمود علاء

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

سيغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

ولم يشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك الجماعية، نظراً لعدم شفاءه بشكل كامل، وألتزامه بالبرنامج التأهيلي الذي وضعه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

لم يحلق شيكابالا بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو بشكل رسمي بعد خروجه من القائمة، لعدم شفاءه بشكل كامل وعدم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.