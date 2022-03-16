بسبب خناقة.. إصابة عامل بطلق نارى فى قنا

أصيب مزارع اليوم الاربعاء ، بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري علي كوبري الفحيرة وعلي الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث تبين أن إصابة عبدالناصر عجوز أحمد ، 47 عاما وتم نقله لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم، حرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ترأس حازم عمر نائب محافظ قنا اجتماع باللجنة ٥٢٦ لسنة ٢٠٢١ المشكلة لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة.

أوضح حازم عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات ، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون ، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.

تفعيل قانون 152 في قنا

وأفاد " عمر " أن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات ، وتذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها ، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرا شهريا للجنة العليا بالمحافظة.

كما أكد "العمارى" على أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك على مستوى القري والمدن مما يسهم في تحقيق القانون ، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم ، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم ، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة .