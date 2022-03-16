/686166/محافظ-البحر-الأحمر-يوجه-الشكر-لمستقبل-وطن-على-عقد-المنتدى-البرلمانى-بالغردقة-ويؤكد-القيادة-السياسية-تولى-إهتمام-كبير-بها

شارك اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس اشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية.

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وأكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر تحتل ثمن مساحة مصر وتمتد علي ساحل البحر الأحمر بمسافة ١٠٨٠ كيلو متر، وتمثل السياحة ركيزة أساسية للمحافظة كما أن هناك مقومات اخرى تمتلكها المحافظة موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم لزيارتها في ٢٠٢٢ ، موضحا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من التواجد في هذه المرتبة، مشيرا إلى أن القيادة السياحية تهتم بها وتعمل على رفع الكفأة فيها، موجها الشكر لحزب مستقبل وطن على اختيار الغردقة لعقد المنتدى.

محافظ البحر الأحمر يوجه الشكر لمستقبل وطن على عقد المنتدى البرلمانى بالغردقة ويؤكد: القيادة السياسية تولى إهتمام كبير بها

الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية ستكون محور النقاش الثاني يوم الخميس بمشاركة د. محمد معيط، وزير المالية، ود. السيد القصير، وزير الزراعة، حيث سيتم استعراض مع النقاش حول كل الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تجاه كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجمهورية الجديدة والإجراءات التي اتخذت، ستكون محور النقاش الثالث يوم السبت المقبل بمشاركة ودهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حيث المناقشات الموسوعة حول جهود التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بالفصل التشريعى الثانى، ويمثلها بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ويحرص على حالة الحوار الدائم بين الحكومة وممثليه وأعضاءه لوضع مطالب وشكاوى المواطنين أمام ممثلى الحكومة، ومن ثم تكون هناك فرصة لوضع الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وسبق لحزب مستقبل وطن أن نظم المنتدى الأول فى مدينة شرم الشيخ، فى عام 2018، حيث تضمن العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلى الحكومة فيما واصل على مدار الفترة الماضية على عقد اللقاءات المباشرة بمقر الأمانة المركزية، بين الأعضاء من الأمانات من مختلف المحافظات وممثلى الحكومة والوزراء وفتح حالة من النقاش والحوار لكل الموضوعات التى تشغل الرأى العام المصرى والمواطن.