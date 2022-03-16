/686165/بالبيجامة-عبير-صبري-تحتفل-بعيد-ميلادها-الـ-50

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعيد ميلادها ا لـ 50 في منزلها وسط العائلة، دون إقامة حفل صخب.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها.

عبير صبري بالبيجامة في عيد ميلادها

نشرت صبري صور من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت خلالها وهي جالسة بالبيجامه على أريكة المنزل وأمامها تورته باسمها.

وعلقت على الصور موجهة الشكر لكل من هنئنها بتلك المناسبة قائلة: "ميرسي لكل حد كتبلي كلمة حلوة واتمنالي الخير في عيد ميلادي.. أنا بحبكم كلكم واحد واحد، زي ما أنتوا شايفين احتفلت بعيد ميلادي بالبيجامة بس شيك برضو".

عبير صبري تشارك في رمضان 2022 بمسلسل «يوتيرن»

على الصعيد الآخر، تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «يوتيرن»، بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد الذي يعود بعد 12 عامًا من الغياب عن المشاركة في أعمال درامية، بخلاف الفنانة فادية عبدالغني، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة مسلسل «يوتيرن»

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول يارا الكردي، التي تعمل ضابطة بحرية، وتتخلى عن عملها من أجل زواجها، وتعيش أحداثًا صعبة خصوصًا مع غيرة زوجها من ابنة خالتها، وتشتعل الأحداث بعد تعرضها لحادث في إطار من المفاجأت غير المتوقعة.

عبير صبري تفكر في تبني طفل لإشباع غريزة الأمومة لديها

وكانت الفنانة المصرية عبير صبري كشفت عن أنها فكرت في تبني طفل أو طفل من إحدى المؤسسات كي تتمكن من إشباع غريزة الأمومة لديها.

عبير صبري تتألق في مسلسل «موسى»

وشاركت عبير صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «موسى» بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا.