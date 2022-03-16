/686164/الأمين-العام-لحزب-حماة-وطن-بمنتدى-مستقبل-وطن-البرلمانى-الإدارة-الصحيحة-للأحزاب-تكون-مبنية-على-التناسق-وليس-التنافس

شارك النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة وطن، عضو مجلس الشيوخ، بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بمشاركة المستشار علاء فؤاد، ممثلا لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ممثل الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، ومحافظ البحر الأحمر.

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وألقى كلمة ممثلة للحزب مؤكدا على أنه يطيب له في بداية كلمته أن يعبر عن مدى سعادته بوجوده اليوم بالمنتدى وانتهز هذه المناسبة لأتوجه للجميع بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بقدوم شهر رمضان المبارك داعيا الله تعالى أن يعيده على بلدنا بالخير والمزيد من التقدم والازدهاركما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم ونأمل من الله أن يحقق النتائج المرجوه منه.

وأضاف:"واسمحوا لي أن أوكد على أن الإدارة الصحيحة للأحزاب تكون مبنية على التناسق وليس التنافس فمنذ إطلاق أجندة مصر 2030 حرصت الدولة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تلك الأهداف لكونهم ليسوا بمنأى عن هذه التطورات.

الأمين العام لحزب حماة وطن بمنتدى "مستقبل وطن" البرلمانى":" الإدارة الصحيحة للأحزاب تكون مبنية على التناسق وليس التنافس"

ولفت إلى أن الحزب يحرص دائما على التعاون مع كافة الأحزاب للعمل سويا على مساندة الدولة في بناء الإنسان المصري والمساهمة في تأهيل النشء لتحقيق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة والعمل على أيديولوجية فكرية واضحة لا تقتصر على التأهيل السياسي، وإنما على عدد من الاتجاهات الإيجابية التي تعود بالنفع على المواطن أولا والعمل جنبا إلى جانب الدولة لنتوحد جميعا معا من أجل خوض معركة التنمية والبناء وفق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والعمل على خدمة المواطن المصري البسيط.

وواصل :"غني عن البيان أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف الإصلاح والتنمية يجني ثماره الآن في كل بيت مصري بسيط من خلال مظلة حماية صحية واجتماعية قوية. متابعا واكررأن العمل المشترك يعزز الترابط ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.