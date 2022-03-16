بحضور درة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان انترناشيونال فاشون أورد

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يبدأ المؤتمر الصحفى برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الشركة المنظمة للحدث مساء يوم الجمعة المقبلة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان انترناشونال فاشون اورد لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لكم موعد ومكان المؤتمر الصحفي للدورة الثامنة لمهرجان انترناشونال فاشون أورد لعام 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

موعد ومكان المؤتمر الصحفي لمهرجان انترناشونال فاشون أورد

يعقد فى الساعة السادسة مساء، بقاعة بيكاسو بفندق Triumph luxury Hotel بالتجمع الخامس ويحضر المؤتمر مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، بالإضافة إلى مصممي الأزياء فرح العقاد، وسيم خضرة، محمد اسماعيل، عبير شطا، بالإضافة إلى مروة صلاح “مصممة شنط صدف”، إلى جانب رعاة الحفل وهم لانا صدر صاحبه العلامة التجارية وشركه الكوزمتكس “لانا لاين”، كاتيا صاحبه براند KAT NAT للعطور الباريسيه، دكتور باهي هاني “نحات السعاده”. ويشهد المؤتمر الاعلان عن تفاصيل الحفل بتكريم الفنانة درة كأيقونة الجمال فى الوطن العربى، كما يتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم: منة فضالى، سلوى عثمان، دينا فؤاد، الإعلامية مفيدة شيحة، الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد.

درة تعلق على أزمة عروسي الإسماعيلية

ومن الجدير بالذكر، أن قامت الفنانة درة بالتغريد عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” خلال الفترة الماضية بشأن أزمة عروسي الإسماعيلية وكتبت: العنف ضد المرأة مرفوض وليس له أي مبرّر.

كوافيرة عروس الإسماعيلية تثير الجدل

وقد كانت مها الخولي كوافيرة عروس الإسماعيلية قد نشرت عبر خاصية “ستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لعروسي الإسماعيلية بعد الصلح وعلقت عليها: بعيد عن اي تفاصيل لازم تاخدو بالكو ان المايكب متهزش ولا حصلو اي حاجة واستحمل المرمطة دي وزي ماهو انا تسلم ايدي والله ربنا يحميني.

والذي عرض كوافيرة عروس الإسماعيلية لإنتقادات شديدة، وصرحت لتحيا مصر بشأن هذه النقطة وقالت: بعد الصلح قعدت اهزر مع الفولورز بتوعي عشان كده شيلت الاستوري بعد ١١ دقيقه بس.

معلومات عن درة

ولدت درة إبراهيم زروق يوم 13 يناير 1980 وهي معروفة باسم درة ممثلة تونسية مقيمة في مصر، حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي.