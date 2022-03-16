/686162/يكلف-الدولة-45-مليار-جنيه-أحمد-موسى-سعر-رغيف-العيش-لم-يتحرك-منذ-33-عام

تحدث الإعلامي أحمد موسى، على اشكالية دعم الدولة المصرية لرغيف الخبز والسلع الاستراتيجية ، الامر الذ يكلف الدول العديد من المليارت في سبيل توفيره للمواطن المصري دون عناء، منوها ان الرئيس السيسي وجه بتوفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر.

دوت الخليج

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البل:” منذ 33 سنة لم يتحرك سعر رغيف الخبز، محدش كده في العالم ولكن الدولة ستحافظ على هذا الامر، منوها ان العشرين رغيف يتم اخذهم ببطاقة التموين بجنيه، وهذا الامر ثابت لم يتحرك، ولكنه يكلف الدولة 45 مليار جنيه، وهذا دعم كبير تتحملة الدولة المصرية، منوها ان دعم السلع ايضا 33 مليار جنيه.. أحنا 100 مليون واحد وبنستهلك كم هائل من العيش، ولكن المواطن يتحمل من تكلفته فقط 10%، والدولة تتحمل 90%” العيش المدعوم”

أحمد موسى: الدولة لديها مخازن استراتيجية هائلة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن الدولة لديها مخازن استراتيجية هائلة، ولذلك لتوفير احتياجات المواطنينـ لافتا الى اشكالية تخزين القمح والذي كان يخزن في الماضى بطريقة غير جيدة وتقوم الطيور بتناولها ولم تكن هناك مراقبة او محاسبة.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد محاسبة لأحد كان يقصر في عمله،ولكن منذ 2015 الدولة قامت بعمل الصوامع وذلك للحفاظ عليها.

أحمد موسى: مشروع الصوامع بدأ في عام 2014 أي منذ 7 سنوات

وتابع:” مشروع الصوامع بدأ في عام 2014 أي منذ 7 سنوات، ولم يتم عمل هذه الصوامع لتعرضنا لأزمة كبيرة، كنا هنودي القمح فين.. الطيور كانت هتاكله”.