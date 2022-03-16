/686160/عبد-العزيز-مخيون-يعيش-حالة-من-الاذدهار-في-رمضان-2022

يعيش الفنان الكبير عبد العزيز مخيون حالة من الاذدهار الفني في رمضان 2022، وذلك بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المختلفة، وتحدث مخيون عن دوره في هذه الأعمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم».

دوت الخليج يرصد تفاصيل أدوار عبد العزيز مخيون في السباق الرمضاني 2022

يشارك عبد العزيز مخيون في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «جزيرة غمام»، بدور خاص ومؤثرة، إذ أنه يجسد دور شيخ محبوب ولديه رؤية وترك 3 تلاميذ له وأهمهم أحمد أمين ومات وترك نبوءته للجزيرة وتبدأ الأحداث ونرى كيف تعاملوا معها. وأضاف مخيون خلال البرنامج: «الكتابة كانت جيدة لكنها كانت صعبة في الحفظ، لأنه كلام صوفي وكله فلسفة ويحتاج إلى مجهود لحفظه».

عبد العزيز مخيون في مسلسل توبه وانحراف

ويشارك مخيون أيضا في مسلسل «توبه»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

كما يشارك أيضا في مسلسل «إنحراف»، بجانب الفنانة المتألقة روجينا، والفنان أحمد صفوت ومحمد لطفي وويزو وسميحة أيوب، وقام بكتابة السيناريو مصطفى شهيب ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2022، على قناة النهار.

عبد العزيز مخيون

وقال عبد العزيز مخيون بشأن مشاركته في أكثر من عمل درامي في شهر واحد، خلال برنامج «الحياة اليوم»: «الممثل يجب أن يجيد فن التقمص، وأنا أنتمى لهذه المدرسة التي كان يمثلها الفنان الراحل زكى رستم وفيها الفنان ينسى شخصيته ويذوب في شخصية الدور الذي يقدمه ويجسد ملامحها ويختفي بهذه الملامح عن شخصيته الأساسية».

مسلسل سوشيال لعبد العزيز مخيون

الجدير بالذكر أنه يشهد مسلسل «سوشيال»، عودة الفنان القدير عبد العزيز مخيون للدراما، من خلال تجسيد دور مدير لإحدى الشركات في أحداث العمل.

ويشارك في بطولة العمل يجانب أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون كل من ميرنا نور الدين، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، عابد عنانى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد جلال، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 10 حلقات فقط.