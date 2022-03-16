/686158/إنبي-يتعادل-مع-سيراميكا-كليوباترا-بدون-أهداف-في-الدوري-المصري

انتهت مباراة إنبي أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "بترو سبورت"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت المباراة بتحفظ من الفريقين، حتى هاجم كل فريق الأخر وهدد سيراميكا مرمى إنبي في أكقر من كرة، ولكن تألق محمكود جاد حارس إنبي وحافظ على نظافة شباكة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول سيراميكا التقدم في المقابل نفذ إنبي الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة، لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 15 في المركز التاسع، كما أرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 14 بالمركز العاشر.

تشكيل إنبي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – خالد رضا – مصطفى دويدار

الوسط: أحمد العجوز – مصطفى جمال – محمد حامد

الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا – محمد شريف حتحوت

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – محمد مرسي - مؤمن راضي – أحمد جمعة – مروان داوود – جرجس مجدي – دينوبيتر جود – زياد كمال – هشام عادل.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: علاء عطا - عبد الله محمود - محمود البدري- سيف تقا - أحمد محسن

الوسط: محمد توني - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم

الهجوم: باسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - خالد صبحي - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - محمد حسن - شريف دابو - إيفانز منساه - مصطفى ميسي - شادي حسين.

المقاولون العرب يحقق الفوز على الجونة بالدوري الممتاز

حقق المقاولون العرب الفوز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح فريق الجونة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر اللقاء، عن طريق محمود الشبراوي.

موقف الفريقين في الدوري

عاد المقالون العرب بكل قوة في الدقيقة السابعة والستون بالتعادل، عن طريق أحمد عادل كامل، وأكد مامادو نديوكو نياس بالهدف الثاني على فوز الذئاب في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة الرابعة عشر في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.