وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية اليوم العالمي للمرأة والفتاة على مسرح الوزارة

أشرف صبحى: القيادة السياسية تؤمن بمكانة ودور المرأة المصرية في تشكيل وعي الأمة وبناء المجتمع

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية اليوم العالمي للمرأة والفتاة المصرية، التي نظمتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية على مسرح وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وبعض قيادات الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة المصرية، انطلاقاً من الإيمان بدورها الرائد في تشكيل وعي الأمة وبناء المجتمع باعتبارها المكون الرئيسي له، مشيراً إلي حرص الوزارة علي تقديم كافة سبل الدعم للفتاة والمرأة المصرية في شتي المجالات، موضحاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة من خلال تنظيم برامج وأنشطة وفعاليات للنهوض بها، مثنياً على إنجازات المرأة المصرية في كافة المجالات، لافتاً أنها تعد نموذجاً يحتذي به، ونكن لها كل الاحترام والتقدير.

ولفت صبحى إلى المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة من خلال مجموعة من البرامج والاحتفالات المخصصة لها تقديراً لدورها البارز والبناء على صعيد تنمية المجتمع وتطوره فى كافة القطاعات.

وخلال فعاليات الحفل، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من الشخصيات المصريات وهن: (ياسمين غيث إحدى محاربات السرطان، الفنانة نادية مصطفى، الفنانة صفاء أبو السعود، الدكتورة مروة ياسين، الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة)، وعمرو منتصر خبير الاستشارات الأسرية.