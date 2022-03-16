محافظ دمياط تبحث تسكين عمارة أم العلا بفارسكور ضمن الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - بحثت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، موقف تسكين عمارة أم العلا بفارسكور التى تم إنشاؤها مؤخرا ضمن إسكان الأسر الأولى بالرعاية، حيث وجهت بتشكيل لجنة وإجراء قرعة لتسكين المستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بالعمارة، مع إعطاء الأولوية لتسكين كبار السن ومتحدى الإعاقة بالأدوار الأولى.





جاء ذلك خلال ترؤسها اليوم الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ وممثلى مديريتى المالية والإسكان وأعضاء اللجنة. وتناول الاجتماع - حسب بيان المحافظة - متابعة أعمال الصندوق، حيث تم بحث آلية استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار عقود جديدة لوحدات الإسكان الصناعى، وذلك توافقا مع الاشتراطات المتعلقة بهذا الملف، وأيضا الوقوف على آخر المستجدات بتصور مشروع إنشاء عمارة تجارى إدارى سكنى على مساحة 240 م2 بشارع فكرى زاهر بمدينة دمياط والذى تم إسناده لمديرية الإسكان والمرافق بدمياط. واطلعت محافظ دمياط، على المقايسات والخطوات المتخذة للبدء فى تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعدد من العمارات بمناطق مختلفة، حيث ناقشت عددا من الطلبات والمذكرات المقدمة للجنة وعرض كافة المحاور المتعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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