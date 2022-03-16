/686156/اللى-يعيش-ياما-يشوف-شوهندا-وشاهيناز-بيقدموا-أكل-يابانى-فى-البحيرة-والناس-عليه-بالطابور

جربت قبل كده تاكل أكل يابانى فى مصر، بعيد عن مطاعم السوشي أو اللجؤ لشيف خبير ممكن تلاقى حد مختلف موهوب فى الأكلات اليابانية، لو قابلته إيه أول أكلة ممكن تطلبها منه، ممكن متكونش عارف إيه اللى ممكن تطلبه، لكن احنا هنا فى الموضوع ده هنقدم ليك تجربة قام بيها أختين فى محافظة البحيرة قدروا يقدموا قائمة بأشهر المأكولات اليابانية، لو حبيت تجرب جرب بس مش هنكون مسؤلين عن النتيجة

قدم موقع “دوت الخليج” بث مباشر مع سيدتين من محافظة البحيرة، قدما أشهر الأطباق المصرية ولكن على الطريقة اليابانية، “شوهندا وشاهيناز” تميزن فى البحيرة كونهما أشهر من قدم الأطباق المصرية ولكن بطريقة مختلفة، قالت إحداهما: “قدرنا نقدم كل الأكلات المصرية بطريقة يابانى، والأطباق اليابانية دى تخصص”، طلبوا مننا نجرب فى الحقيقة قلقنا من التجربة ولكن بعد ما دوقنا لقينا الموضوع حلو فجربنا تانى.

“إحنا نتحدى بيتزاهت، ولو جربت الأكل مننا مش هتاكل فى حتة تانية” ثقة غريبة اتكلموا بيها، لكننا اتفاجئنا إنهم من أشهر الشيفات فى البحيرة، بدأوا يقدموا أنفسهم عبر السوشيال ميديا، فقالت أحدهم: “السوشيال ميديا ساعدتنا كتير فى توصيل الفكرة، ولقينا الموضوع حلو والناس حبت تجرب”.

مطبخ الأكل اليابانى فى مصر فى حته تانية

كملنا الموضوع معاهم وبصراحة كنا قلقانين أصلنا جربنا الأكل وبرضه الموضوع معانا غريب كانت أول مرة ناكل فيها أكل يابانى، كملوا كلامهم معانا وإحنا لسه قلقانين بس كملنا عادى قالت شوهندا: “ إحنا بنطبخ بالسمن البلدى وكل الأكل اللى عندنا بيور”، اطمنا شوية بعد الجملة دى بس كده ممكن الدايت يبوظ، الحقيقة سألناهم طب الناس الغلابة بتوع الدايت يعملوا إيه كان الرد غريب شاهندا سارعت بالرد فقالت: “مش هتتأثر على فكرة، وبعدين الأكل اليابانى خفيف مش هيزعلكوا” مش عارفين الرد مطمناش بس إحنا مصدقين برضه.

مبادرة مطبخ غريب بالبحيرة

اتفاجئنا اننا معزومين على الحلو بقا تجربة تانية بس المرة دى اطمنا أكتر بدأنا نتعرف على الموضوع فقالت إحداهما: “ مش بنعمل أكل بس إنما إجنا كمان بنعمل حلو، بنخترع أشكال مختلفة ومشروعنا مختلف” التميز كان عنوان الأسرة اللى احنا سجلنا معاها دى لكن يبقي الهدف من الموضوع إننا قدمنا نموذج مختلف.

تحدوا الشيف علاء الشربينى والموضوع كبر قررنا نقفل معاهم وحبينا نطمنكوا جربنا ومحصلش حاجة الأكل اليابانى طلع حلو يا جماعة.