«أمي جنة».. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم

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دوت الخليج يرصد طرح الفنان حسين الجسمي أغنية «أمي جنة»

أغنية أمي جنة

أغنية «أمي جنة»، من ألحان حسين الجسمي، كلمات الشاعر كرار الدلفي، توزيع زيد عادل، مكساج وماستر جاسم محمد.

كلمات أغنية أمي جنة

وتقول كلمات الأغنية:«أمي جنة الله يقول.. أمي علمتني الأصول.. أمي بيها الخير أشوف.. أمي دنيا وبيها أطوف.. أمي دكتوره ودوا.. أمي أعز من الهوا.. أمي ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمري الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمي من نجوع ناكل من ايديها.. شقد احب سوالف امي من رحت فدوة لحچيها.. ما أقلك.. أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف».

على الصعيد الآخر، نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حسابه على تويتر، صورة جمعته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، له خلال زيارته الرسمية للبلاد.

وأدى الجسمي بهذه المناسبة، إحدى أغاني الرئيس التركي المفضلة "كل شيء يذكرني بك"، باللغة التركية، وأصدرها في مقطع فيديو خاص، نشره الفنان الإماراتي عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

حسين الجسمي في اكسبو دبي 2020

قدم النجم الإماراتى حسين الجسمى العديد من أغانيه فى حفل "أمسيات خالدة" فى اكسبو 2020 دبى"، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وفاجأ الجسمى الحضور بصعوده من تحت أرض المسرح، وهو يعزف على آلة البيانو أغنية "انا لها شمس" التي كتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتعالى صيحات وهتافات الجمهور، الذى رفع لافتات الحب والترحاب له بكل اللغات، مرحباً بهم وبحضورهم الذي وصفه بالراقي والمبهر

.وقال الجسمى خلال الحفل: "اليوم الكلام يعجز عن وصف المشاعر، يعجز عن وصف وجودكم الراقي المبهر في هذه الحفلة الختامية فى ساحة الوصل.. الله يحفظكم ، تشرفت أن أكون سفير لهذا الحدث العالمي من أرض الإمارات، الحدث المؤثر في جميع المجالات الذي صنع مستقبل أفضل لأبنائنا.. لدولنا ولكل العالم".