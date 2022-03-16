كان الإنجيل نبع تعزيته.. تجليات من حياة البابا شنودة الإنسان

جدة - نرمين السيد - وروى الأب بولس عدة ذكريات عن البابا شنودة الإنسان، ومنها إحساسه الكبير بالأطفال فيقول: "فى أحد الأيام كان البابا يصلى فى دير الأنبا بيشوى الساعة السادسة من الجمعة العظيمة فى أسبوع الآلام، وكان نادرا أن يتكلم أثناء قراءة الإنجيل وأثناءه شاهد مجموعة أطفال تتراوح عددها 40 طفلا، لكن وقع نظر قداسة البابا شنودة على طفل واحد من بينهم وطلب منى أن أحضره له بين صلاة الساعة السادسة وصلاة الساعة الثانية عشر، وكان يقضى هذه الفترة بقلايته بالمقر البابوى".

وتابع: "فى الطريق للقلاية كرر هذا الطلب فاتصلت بأحد الآباء ليعرف من هذا الطفل الذى شغل فكر البابا شنودة وأحضره لقداسته، وعندما أحضر وقف الطفل أمام البابا مبهور".

وواصل: "المفاجأة أن الطفل كان اسمه شنودة وكان له ظروف قاسية وقد ترك الطفل المدرسة ويقول الأب بولس فكلفنى قداسته بمراعاة الطفل وحل مشكلته ومساعدة أسرته وتم كل هذاوطلب قداسة البابا أن يأتيه الطفل فى العيد وقد كان وبالفعل عاد الطفل شنودة إلى المدرسة مرة أخرى".

وأكد الأب بولس: "يومها بعد انتهاء صلوات الجمعة العظيمة سأل الأب بولس قداسة البابا شنودة أمام الجميع "يا سيدنا كان يوجد قرابة 40 طفلا متواجدين فى نفس الوقت لماذا طلبت هذا الطفل بالتحديد".

وبين سكرتير البابا شنودة الثالث: "وهنا رد قداسة البابا شنودة "يا أبونا أنا حسيت بيه" قداسة البابا شنودة أب يحس بأولاده قبل ما يطلبوا".

ويذكر الأب بولس الأنبا بيشوى عن قداسة البابا شنودة الثالث وحول "علاقته بالكتاب المقدس"، إذ يقول إنه كان نومه قليل بطبعه وآخر أيامه مع شدة الألم كان نومه متقطع لأوقات قليلة، وأى وقت أقرأ فى الكتاب المقدس يسمع بانتباه ويبتسم ابتسامة لطيفة حتى يستيقظ يسأل الساعة كام؟ ويقول لى "هات الإنجيل افتح سفر كذا إصحاح كذا واقرأ"، ثم يقول "كفاية" وممكن يقول تأمل عما قرأت أو يعود للراحة.

واختتم الأب بولس حديثه قائلا: "كان الإنجيل نبع تعزيته، فهو من اعتاد ألا يطلب إلا الله وكلمته فهو عملاق الروح والفكر".