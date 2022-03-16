محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان فى العريش

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، يرافقه عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، وأمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية معرض "أهلا رمضان" فى مدينة العريش؛ وذلك لتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.





وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم - أن المعرض يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة، وأنه تم افتتاح معارض أخرى فى بئر العبد والشيخ زويد وغيرهما من المدن، مشيرا إلى أنها مستمرة طوال شهر رمضان وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال. وأكد المحافظ الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق. من جانبه، أعرب عبد العزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وعضو مجلس النواب، عن شكره لجميع التجار لالتزامهم بالأسعار والعمل على توفير السلع طوال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، موجها الشكر والتحية للتجار والغرفة التجارية والتهنئة لكل الشعب المصرى والقيادات التنفيذية على المعرض. بدورها، أكدت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، مشاركة عشرات التجار والشركات فى المعرض لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها والدواجن وباقى مستلزمات شهر رمضان بأسعار مناسبة.

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