محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ليلة النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهانى وأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسى والاقتصادى".

وأضاف: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة فى بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحن نحو التقدم والازدهار".

وبعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بهذه المناسبة الدينية الجليلة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات.